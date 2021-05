OM Mercato : Problème de taille à venir dans le dossier Saliba ?

Alors que l’Olympique de Marseille remanie en profondeur son effectif pour la saison prochaine, William Saliba semble être une cible pour les dirigeants de l’OM. Mais le site anglais Football London refroidit quelque peu la piste…

En parallèle avec Matteo Guendouzi, le journal L’Équipe nous a appris que l’Olympique de Marseille était également intéressé par le profil du défenseur central William Saliba. Prêté à l’OGC Nice depuis le dernier mercato hivernal, le joueur d’Arsenal aurait tapé dans l’œil de la direction olympienne, qui aurait même entamé des discussions avec son entourage.

La direction de l’OM serait néanmoins davantage intéressée par un prêt plutôt qu’un transfert sec. L’indemnité de transfert ne rentrant pas dans les moyens financiers du club pour le mercato à venir.

Toutefois le site anglais Football London nous apprend que la piste menant à l’ancien défenseur de Saint-Étienne pourrait être plus compliquée que prévue…

Mikel Arteta may finally make the most of William Saliba’s talents. https://t.co/Jaqtab669Z

— football.london (@Football_LDN) May 28, 2021