OM Mercato : Quelle attaque si Milik arrive ? Avec ou sans Benedetto ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille consacré à la possible arrivée de l’attaquant de Naples Milik. Les deux anciens joueurs de l’OM Jean-Charles de Bono et Joel Cantona donne leur avis sur le buteur polonais et sa possible association avec Dario Benedetto.

L’Olympique de Marseille espère pouvoir boucler rapidement l’arrivée de Milik. Ce dernier règle actuellement les derniers détails contractuels et ses litiges avec le club napolitain. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille, Joel Cantona et Jean Charles de Bono, évoquaient la possible arrivée l’international polonais à l’OM. A Voir en vidéo ci-dessus.

« Si tu prends un numéro 9 pour moi ça veut dire que Benedetto ne sera plus titulaire. J’ai peur qu’il se marchent dessus les deux s’ils jouent ensemble. Milik c’est quelqu’un qui a beaucoup d’activité, il va vouloir toucher beaucoup de ballons, est-ce que du coup ils passeront par Benedetto ? Je ne sais pas. Au départ, je pense que Milik jouera seul en pointe. Aujourd’hui, on n’a pas de véritable buteur. » Jean Charles de Bono – Source : Footballclubdemarseille.fr

Athlétiquement c’est pas la même chose avec Milik

« Tu peux les associer sur certains matchs, pas sur tous, car tu ne peux pas tout le temps jouer à deux attaquants. Benedetto quand il décroche je le trouve meilleur, plus à l’aise car techniquement il est bien. Aujourd’hui il doute beaucoup mais il peut retrouver son niveau aux côtés d’un joueur comme Milik. Si on veut faire peu au PSG et à Lyon, si tu as les deux ensembles avec Thauvin droit, les défenseurs vont commencer à un peu s’inquiéter. Athlétiquement c’est pas la même chose avec Milik » . Joel Cantona – Source : Footballclubdemarseille.fr

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille avec Joel Cantona