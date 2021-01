Vente OM : Molina révèle un nouveau détail sur McCourt et son désire de vendre…

Le dossier de la vente OM est un sujet particulièrement sensible. Et pour cause les supporters marseillais, dans leur très grande majorité, rêvent désormais d’un départ du duo Frank McCourt – Jacques Henri Eyraud. Le journaliste indépendant Romain Molina a révélé un nouveau détail concernant l’homme d’affaires américain et son intention de vendre le club.

Sur sa chaine youtube, le journaliste indépendant Romain Molina a révélé un nouveau détail concernant Frank McCourt. Un détail qui en dit long sur les intentions de l’homme d’affaire américain concernant l’Olympique de Marseille.

si je balance son nom les gens vont me dire c’est pas possible et ça va choquer énormément de gens

« La seule chose que je peux dire et je l’ai déjà dit il y a moins d’un an, c’est que McCourt veut se casser mais pas à n’importe quel prix. J’ai appris que Jacques Henri Eyraud voulait m’attaquer en diffamation, mais il va falloir qu’il fasse attention parce que j’ai même appris que McCourt avait appelé un président de club de Ligue 1 en lui demandant « tu ne peux pas m’aider ? » Par respect je ne vais pas dévoiler le nom de ce président. Et si je balance son nom les gens vont me dire c’est pas possible et ça va choquer énormément de gens. Et ça c’était il y a un an à peu près. Alors quand tu appelles un président en lui disant : Dis moi tu n’aurais pas un investisseur pour moi car je veux me barrer. » J’ai quand même des raisons de penser que le mec a envie de vendre. Surtout quand c’est confirmé par d’autres personnes. » Romain Molina– Source : Chaine Youtube Romain Molina