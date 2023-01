OM Mercato : Roustan n’a pas l’impression que ce joueur « ait fait tous les efforts »

L’Olympique de Marseille a pour l’instant œuvré dans le sens des départs lors de ce mercato. Luis Suarez, Isaak Touré et Gerson ont quitté le club. Concernant le dernier, Didier Roustan estime qu’il n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour s’imposer à Marseille.

Didier Roustan a estimé sur le plateau de l’Equipe du soir que Gerson est plus responsable que son coach de la situation qui l’a conduit à quitter l’OM !

Gerson a un côté diva

« On dit que Tudor ne l’a pas mis à son poste, mais de mémoire, Sampaoli avait fait la même chose. J’ai l’impression que Gerson n’est pas très facile. Comme Tudor m’a l’air un peu psychorigide, c’est surement une question de caractère et c’est pour ça que ça ne passait pas. Malgré tout, je n’ai pas le sentiment que Gerson ait fait tous les efforts, il a un côté diva. La vraie diva, ou celui qui pourrait prétendre à l’être, c’est Dimitri Payet qui a fait beaucoup de choses avec l’OM. Un joueur, lorsqu’il joue le jeu, peu toujours inverser la tendance. » Didier Roustan – Source: L’Equipe TV (04/01/2023)

Lors de sa présentation à la presse avec Flamengo, Gerson n’a pas épargné l’entraîneur à l’OM, Igor Tudor. Après un an et demi à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien n’a pas encore digéré la fin de son aventure dans la cité phocéenne.

Je n’avais pas une bonne relation avec lui.

«En France ils ont parlé de frustration. Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J'ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J'ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n'avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j'ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas», (…) Le seul poste où je n'ai pas joué en France, c'est latéral droit ou gardien. Sinon, j'ai tout fait. J'ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature». Gerson – Source : Conférence de presse (05/12/2023)