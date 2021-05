OM Mercato : Strootman pisté par un top club italien ?

Arrivé de l’AS Roma lors du mercato estival de 2018, Kévin Strootman n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Prêté au Genoa lors de la deuxième partie de saison, le Néerlandais a repris des couleurs du côté de l’Italie. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023, il est de retour sur la Canebière.

Le milieu de terrain a atteint son objectif en s’engageant du côté du Genoa, sous la forme d’un prêt. D’un niveau personnel, Kevin Strootman s’est relancé, en produisant des belles performances, avec à la clé quatre passes décisives en 18 matchs joués. Son équipe, s’est maintenue, en terminant à la 11è place du championnat italien. Si le club transalpin aimerait conserver l’ancien joueur du PSV Eindhoven, son salaire pourrait être un frein dans une éventuelle transaction.

Strootman de retour dans son ancien club ?

Son salaire très élevé et le prix de son transfert serait un obstacle à son départ. Cependant, un autre club italien serait rentré dans la danse, une équipe que connaît très bien Kévin Strootman. Selon les informations de la La Stampa, l’AS Roma, qui a récemment nommé José Mourinho comme nouvel entraineur, serait tenté de faire revenir son ancien joueur. Les finances des Giallorossi, plus solides que celles du Genoa, pourraient permettre au milieu de terrain de rester en Italie. Ce dernier, s’était confié sur son avenir au micro de Sky Sport Italia :

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça. Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A » Kévin Strootman – Source : Sky Sports Italia (15/05/2021)