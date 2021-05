OM Mercato : Un agent affirme connaître la raison du départ de Thauvin !

Tandis que Florian Thauvin a officialisé hier son départ pour les Tigres de Monterrey en fin de saison, l’agent Bruno Satin affirme comprendre le choix de l’attaquant marseillais sur l’antenne de Canal +…

Interrogé au micro de Canal + sur la décision de Florian Thauvin de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Tigres de Monterrey, l’agent Bruno Satin a a affirmé que les clubs européens n’étaient pas disposés à s’aligner sur les émoluments avancés par les mexicains.

les grands clubs qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça – Satin

« On ne peut pas parler d’Eldorado, mais le Mexique est un vrai pays de football. En temps normal, c’est-à-dire hors Covid, ce sont des stades pleins tout le temps, c’est une passion débordante pour le football. Et on l’oublie souvent, mais ce sont des joueurs professionnels de football et ‘professionnel’, ça veut dire qu’on joue pour de l’argent. Donc si vous recevez une très bonne proposition, vous devez l’étudier. En tout cas, les grands clubs avec lesquels j’ai parlé et qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça. Si c’est ce qui explique son départ au Mexique ? Voilà » Bruno Satin – source : Canal + (07/05/2021)