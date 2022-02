OM Mercato: Un courtisan abandonne Kamara ?

Alors que la situation de Bouba Kamara est toujours incertaine, il ne fait plus de doute désormais que s’il doit partir, ce sera libre. Mais selon la presse italienne, un prétendant vient de se retirer de la course…

Si Bouba Kamara n’a pas prolongé son contrat avec l‘Olympique de Marseille alors que son président Pablo Longoria n’a cessé de tenter de le convaincre, le milieu de terrain marseillais sera libre de tout contrat en fin de saison. Une situation qui a le don d’intéresser de nombreux clubs européens. Toutefois, l’un des plus anciens d’entre eux aurait choisi de ne plus essayer de rallier son arrivée…

Kamara trop cher pour l’AS Roma ?

En effet selon les informations du media italien Calciomercato.com, les dirigeants de l’AS Roma ne désireraient plus rallier l’arrivée de Bouba Kamara. Les exigences salariales du Marseillais de naissance semblent trop élevées pour les finances du club entrainé par José Mourinho.

Les Marseillais n’ont ni recruté de remplaçant à Kamara ni vendu le minot. Il est toujours à Marseille et a même réalisé une belle performance face au FC Metz ce dimanche. Mais qu’en est-il de son avenir? En juin prochain, il devrait bien quitter l’OM gratuitement. Selon L’Equipe, plus personne ne croirait en sa prolongation au club tant les discussions sont au point mort. Comme l’avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, un respect mutuel entre les deux parties semble s’être trouvé après sa non-venue devant les journalistes.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)