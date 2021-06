Avec le probable départ de Caleta-Car, et celui de Kamara, Pablo Longoria va devoir trouver des joueurs capables de jouer en défense centrale. Ainsi, un élément du championnat belge serait pisté par l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi, ne s’est toujours pas engagé sous les couleurs de l’OM. Avec la vague de départ dans ce secteur de jeu, Pablo Longoria va devoir s’activer afin de renforcer la défense marseillaise. Le président olympien, aurait ciblé un élément de Bruges, Simon Deli, selon les informations de VoetbalPrimeur.be. L’Ivoirien de 29 ans, a déjà été sollicité par l’Olympique de Marseille dans le passé, lorsqu’il évoluait au Slavia Prague. Il serait aussi dans les petits papiers de plusieurs écuries de Serie A.

Deli, déjà pisté par l’OM dans le passé

Il avait donné la raison de l’échec de son transfert en 2017, dans les colonnes de Onze Mondial :

« Ils ont envoyé leur émissaire à plusieurs reprises pour me superviser. Marseille avait un projet bien défini. Le club voulait d’abord signer des « noms » avant de penser à d’autres joueurs un peu moins connus. Les choses n’ont plus avancé. Ils étaient dans l’hésitation. Ça tournait trop en rond. J’ai donc dit à mes représentants : « On ne va pas leur forcer la main, laissons tomber ». De toute manière, si un club est vraiment intéressé, il fait ce qu’il a à faire. On a donc mis l’intérêt de l’OM sur le côté. Ce n’était pas le moment. » Simon Deli— Source: Onze Mondial (28/12/17)