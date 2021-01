OM Mercato : Un échange Thauvin – Milik, bonne idée ?

Dans notre émission Débat Foot Marseille de ce lundi 5 janvier 2021 avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono nous avons évoqué la rumeur d’un échange Thauvin vs Milik.

Ce n’est un secret pour personne, l’OM cherche toujours un attaquant. Pablo Longoria serait séduit par le profil d’Arkadiusz Milik. Cependant, le Head of Football de l’OM se heurte aux limites financières du club. Mais selon plusieurs informations, l’ancien directeur sportif de Valence voudrait proposer un échange sec au Napoli avec Florian Thauvin. Une idée qui ne ravit pas notre consultant Jean-Charles de Bono…

ton système de jeu va devoir changer ! jean-charles de bono

« Milik c’est un bon coup parce que c’est un joueur qui a de la classe internationale. Entre 10 et 15 millions ça peut être cher parce que les finances de l’OM sont en difficultés, mais pour un joueur comme ça ce n’est pas cher. Mais si Thauvin s’en va à la place de Milik, ça voudrait dire que tu te diminues sur le côté droit pour prendre un avant-centre. Ton système de jeu va donc devoir changer et jouer avec deux numéros 9. Cela pourrait être dans l’idée du coach marseillais. Ce qu’il serait c’est d’avoir les deux (Thauvin et Milik). » Jean-Charles de Bono – Source : DFM (04/01/21)

