OM Mercato: Un gros club européen veut aussi Simeone ?

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, Giovanni Simeone réalise une saison prolifique du côté de l’Hellas Vérone. Pas contre l’idée d’un départ, l’argentin aura l’embarras du choix cet été. Et si l’OM semblait en pôle position, il se pourrait que la donne change puisque l’Atlético serait également sur les rangs.

Le prochain mercato estival s’annonce très animé du côté de l’Olympique de Marseille. Le club n’est qu’à deux matchs d’une qualification en LDC qui pourrait engendrer un mercato très agité sur la Canebière. Annoncé comme un possible successeur d’Arek Milik, possédant un profil qui plait énormément à Longoria et Sampaoli, Giovanni Simeone brille cette saison sous les couleurs de l’Hellas Vérone. Le club italien l’a récupéré cet été en prêt en provenance de Cagliari et devrait lever son option d’achat après son année réussie (16 buts en 32 matchs). Pour autant, le joueur n’a pas caché son envie de découvrir un club de plus haut standing et jouer les grandes compétitions. Si l’OM semblait être une destination idéale pour « el cholito », il semblerait qu’un autre club soit également entré dans la danse : l’Atlético Madrid.

Giovanni en route pour rejoindre son père ?

D’après les informations du journaliste sportif turc, Ekrem Konur, l’Atlético qui a obtenu son billet pour la LDC hier, surveille attentivement la situation de l’attaquant de 26 ans. La direction du club madrilène apprécierait particulièrement le profil hargneux et combatif de Simeone qui colle parfaitement avec l’esprit et les valeurs du club. Surtout, Giovanni pourrait être tenté de rejoindre Antoine Griezmann et ses coéquipiers pour évoluer sous les ordres de son père, Diego, entraineur principal de l’équipe. Les négociations pourraient s’ouvrir prochainement entre les deux parties.

🚨 Atletico Madrid have been in talks with Hellas Verona to transfer Gio Simeone. 🔵 #Atleti 🟡 #Verona https://t.co/yhIHNXBfjO pic.twitter.com/IB6ziGDNYu — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 11, 2022

Simeone après un départ de Milik ?

Ce n’est un secret pour personne, cette saison Arek Milik a eu quelques difficultés au sein du club marseillais. Des blessures à répétition, de l’irrégularité mais surtout des mésententes avec son entraineur qui n’a pas hésité à le placer sur le banc des remplaçants plusieurs fois cette année. Toujours courtisé, on peut donc imaginer que l’international polonais pourrait quitter le club cet été, surtout en cas de prolongation de Jorge Sampaoli. Pour Nicolas Filhol, journaliste à FCM, Simeone pourrait donc venir prendre la place de l’ex napolitain :

» Lui en terme de profil, tu peux plus te dire c’est plus si Milik s’en va. C’est pas du tout un joueur de profondeur, c’est un attaquant qui va faire du pressing, c’est pas un profil à la Bamba Dieng quoi. Lui, si Milik s’en va, il a 26 ans, il a atteint une certaine maturité, ça peut s’entendre, le tarif ne parait pas prohibitif même si ça sera plus cher que Milik. » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

