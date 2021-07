OM Mercato: Un minot proche de rejoindre le National ?

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel la saison passée, Nassim Ahmed pourrait rejoindre le FC Sète en National…

Professionnel depuis un an, Nassim Ahmed pourrait changer d’air. En effet, le directeur sportif du FC Sète, Sandryk Biton, a annoncé la probable signature du minot de 20 ans dans son écurie.

Il a fait partie des joueurs qui ont boosté l’équipe de N2 — LARGUET

Selon le directeur du centre de formation, le milieu de terrain de 20 ans a un profil très travailleur, un peu comme Blaise Matuidi, l’international français passé par le PSG.

«Il a un profil à la Matuidi, il est très généreux sur le terrain avec un énorme volume de jeu. Il a des choses à améliorer, bien évidemment, sur l’utilisation du ballon dans les 20 derniers mètres. Il a un profil très intéressant pour l’avenir. Il a eu une blessure en début de saison mais il est revenu et il n’est quasiment plus ressorti de l’équipe malgré la descente de certains joueurs professionnels. Il a été exemplaire. Il a fait partie des joueurs qui ont boosté l’équipe de N2. Il était en fin de contrat, il était de notre devoir de lui proposer de continuer de travailler avec lui avec un contrat professionnel de trois ans. Nous sommes très heureux et fiers que ce joueur ait signé. Nous souhaitons que, la saison prochaine, au bout de six mois ou un an maximum, il puisse titiller l’équipe première.»

Nasser Larguet – Source : OM (13/06/20)