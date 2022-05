OM Mercato: Une cible annoncée de Longoria file en Espagne !

En difficulté dans ce secteur depuis la mise à l’écart d’Alvaro et la blessure de Leonardo Balerdi, l’OM par le biais de Pablo Longoria s’active pour renforcer la défense olympienne. Si Samuel Gigot, le défenseur du Spartak a d’ores et déjà signé son contrat à Marseille, Longoria vise également d’autres joueurs. Sur les tablettes de l’espagnol, le défenseur brésilien, Luiz Felipe devrait s’engager avec le Bétis Séville.

La saison n’est même encore terminée que le mercato olympien est déjà au centre des attentions. Pablo Longoria rique d’avoir beaucoup de travail cet été surtout si les olympiens se qualifient pour la Ligue des Champions. Les supporters ainsi que Jorge Sampaoli exigeront une équipe encore plus compétitive pour bien figurer en LDC.

La défense au cœur du mercato !

Parmi les dossiers prioritaires, le président olympien devra gérer le chantier de la défense. Avec la mise à l’écart et le départ quasi acté d’Alvaro ainsi que la blessure de Balerdi, l’OM ne possède quasiment plus que 4 défenseurs pour trois postes et Peres, Caleta Car et Saliba enchainent les matchs. Les deux derniers cités étant loin d’être surs d’être encore olympiens la saison prochaine, Pablo Longoria doit anticiper des arrivées dans ce secteur. Samuel Gigot, en fin de contrat au Spartak arrivera libre cet été.

Un joueur libre qui passe sous le nez de Longoria !

Toujours sur les bons coups, Pablo Longoria avait coché le nom de Luiz Felipe sur sa short liste. En fin de contrat avec la Lazio, auteur d’une saison remarquable sous les ordres de Sarri, le défenseur brésilien (25 ans) représentait le coup parfait. Néanmoins, si on en croit les informations du média espagnol Estadio Deportivo, l’international italien va signer en Liga chez le Bétis Séville où il devrait signer pour 4 ans, avec un salaire de 3 millions d’euros à la clé.

El camino entre Luiz Felipe y el Real #Betis se allana definitivamentehttps://t.co/NlDWQIexMC — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 5, 2022

Sampaoli veut au moins 4 joueurs !

Conscient que l’OM ne pourra pas faire des folies et qu’il y aura des départs, l’entraineur argentin souhaite ajouter au moins 4 éléments à son effectif tout en y conservant sa base. La qualification en LDC sera également primordial pour réaliser des arrivées importantes :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d'avant match (19/04/2022)