Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Pablo Longoria devrait donc s’activer afin de trouver une doublure à Arek Milik…

Dario Benedetto devrait quitter le club olympien selon divers médias. Ainsi Pablo Longoria serait à la recherche d’un buteur afin de suppléer Arek Milik, qui pourrait finalement continuer sous le maillot marseillais. L’une des pistes du président marseillais, mènerait à Boulaye Dia. D’après le journaliste italien, Rudy Galetti, il serait une vraie alternative face au départ de l’ancien joueur de Boca Juniors. Déjà ciblé par l’OM dans les précédents mercatos, Boulaye Dia a réalisé une très belle saison.

Cependant, il devrait quitter la Ligue 1 dans les prochains jours…

Dia vers Villarreal ?

D’après les informations du 10 sport, l’attaquant pourrait signer un contrat de cinq ans en faveur de Villarreal… Ce ne sera donc pas lui le successeur du buteur argentin.

Consultant pour RMC, Jérôme Rothen espère que des clubs de Ligue 1 vont flairer le bon coup Benedetto… des écuries comme Lyon par exemple.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS CHERCHER Benedetto — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)

SON ENTOURAGE DÉMENT UN RETOUR À BOCA JUNIORS

Récemment certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

A LIRE : Mercato OM : Longoria espère que Milik va rester !

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)