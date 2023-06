OM Mercato: Une piste surprenante au milieu de terrain ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de l’Arménien Eduard Spertsyan pour le prochain mercato. Le joueur de 23 ans évolue à Krasnodar et est également pisté par l’AC Milan.

Cet été, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à certains postes, surtout si des départs sont à prévoir. Celui de Mattéo Guendouzi serait quasiment acté en interne comme l’a affirmé à plusieurs reprises le journal L’Equipe.

L’OM veut récupérer Spertsyan

Le club pourrait donc recruter au poste de milieu offensif. D’après les informations de la VBET News, les Marseillais lorgneraient sur Eduard Spertsyan, un numéro 10 âgé de 23 ans qui joue au FC Krasnodar. L’AC Milan apprécierait également son profil.

En 28 matchs dans le championnat russe, l’Arménien a marqué 10 buts et livré 12 passes décisives. Des statistiques vraiment intéressantes pour le numéro 10 pouvant également évoluer au poste d’ailier gauche. Sur le site transfermarkt, il est évalué à 9 millions d’euros.

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)