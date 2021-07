L’Olympique de Marseille est hyperactif dans le sens des arrivées sur ce mercato estival. Il faudra donc s’attendre a des départs, dans cette période agitées. Alors que Kamara et Caleta-Car seraient officiellement à vendre, les dirigeants olympiens seraient à l’écoute de potentielles offres concernant un jeune titulaire…

Pablo Longoria va devoir vendre des joueurs après la multitude d’arrivées dans l’effectif marseillais. D’après l’Equipe, Kamara serait en vente, mais sa fin de saison compliquée et sa non convocation avec les Bleuets auraient refroidies plusieurs écuries. Duje Caleta-Car, aurait lui aussi un bon de sortie pour ce mercato estival. Mais la surprise, serait que l’Olympique de Marseille serait à l’écoute concernant une éventuelle offre pour Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais a été l’une des rares satisfactions de la saison marseillaise.

Emmanuel Barranguet était sur notre plateau pour la revue d’effectif de fin de saison ! Les milieux de terrain passent sous l’analyse du journaliste de l’AFP… Ce dernier n’a pas été tendre avec Pape Gueye, en qui il place de grands espoirs pour l’avenir.

KAMARA va s’en aller. Il va prendre sa place — BARRANGUET

« Gueye? J’ai hésité un peu. Ce que disait Thierry était assez convaincant mais je reste sur ma première idée : gentil joueur. Ce n’est pas assez encore. La saison de l’OM n’est pas bonne donc je ne donne pas beaucoup de bonnes notes. C’est un jeu d’équipe et à mon goût, il n’y en aura pas beaucoup qui seront considérés comme bon joueur. Je veux le conserver, construire l’équipe avec lui la saison prochaine parce que Kamara va s’en aller. Il va prendre sa place. On a utilisé le mot potentiel pour Cuisance, lui on sent que ça ne demande qu’à éclore. J’y crois, je crois qu’il peut mieux faire, donc je fais le prof un peu sévère. » Emmanuel Barranguet – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)

NOUS SOMMES UN GRAND CLUB, NOUS DEVONS VISER LE PLUS HAUT POSSIBLE

« Nous sommes venus chercher les trois points malheureusement, on n’a pas pu. Nous avons été solides défensivement, il y a eu des faits de jeu, les deux rouges. Nous avons montré un bel état d’esprit qui nous avait manqué lors des matches précédents. Nous avons bien bossé en équipe. À neuf contre onze, nous avons obtenu un match nul. Nous sommes un grand club, nous devons viser le plus haut possible, la saison est loin d’être finie, nous allons tout faire pour gagner les matches qui arrivent », Pape Gueye – Source : Conférence de presse (15/02/2021)