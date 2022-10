OM Mercato: Vers un retour de prêt dès le mois de janvier ?

Prêté cet été à l’Olympiakos pour une saison, Konrad de la Fuente pourrait revenir à l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu…

Blessé lors de la seconde partie de saison, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à confirmé ses premiers matches avec l’OM de Sampaoli. Plus vraiment intéressant dans le dispositif prôné par Igor Tudor, l’international américain a donc été prêté pour une saison à l’Olympiakos. Les débuts sont compliqués pour lui, d’autant que le club grec a beaucoup recruté en fin de mercato.

A lire : OM : Amavi à la cave, Milik cale … c’est vraiment compliqué pour les joueurs prêtés !

De plus, l’arrivée de l’ancien coach olympien Michel ne l’a pas aidé. Non inscrit dans la liste de l’Europa League, il n’a été titularisé que deux fois en Super League. Le joueur n’entre pas dans les plans de son entraineur, il n’a plus joué depuis le 11 septembre ! Il a effectué 3 matches pour 0 but et un total de 151 minutes en Super League 1. Selon l’Equipe, Konrad pourrait revenir en France dès le mois de janvier à l’ouverture du mercato hivernal. En effet, l’américain aimerait faire son retour à Marseille et les Grecs ne seraient pas opposé…

Konrad De La Fuente a été prêté pour une saison (apparemment sans option d’achat) à l’Olympiakos. L’ailier américain s’etait exprimé sur les réseaux de son club…

« Je suis très heureux d’être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l’Olympiakos et je savais également qu’il y avait de supers fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu’ils veulent qu’ils viennent ici. Je préfère jouer ailier gauche, je suis plutôt rapide avec de la technique et bon en dribbles. (…) J’espère que l’on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux ! » Konrad De La Fuente – Source Olympiakos (13/08/2022)