OM Mercato : Zenden recommande 4 pépites du championnat néerlandais !

Il reste encore quelques finales à l’OM pour aller chercher les deux objectifs principaux de l’année : terminer sur le podium, se qualifier en Ligue des Champions et tenter de gagner un titre européen. Il sera ensuite temps de parler de mercato et des futurs renforts du club. Invité de notre émission lundi, Bolo Zenden a conseillé quelques jeunes néerlandais et plus particulièrement un jeune du Feyenoord, futur adversaire des marseillais.

Une fin de saison sous haute tension avec d’énormes enjeux. À trois journées de la fin du championnat et avec une demi-finale européenne retour encore à jouer, les marseillais vont vivre une fin d’exercice passionnant où ils feront tout pour aller chercher une qualification en LDC et un titre en Conference League. La qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes semble primordiale pour réaliser un mercato ambitieux pour la suite.

À lire aussi : OM : La grosse colère de Di Meco à l’encontre de Sampaoli !

Un joueur du Feyenoord pour le côté gauche marseillais ?

Si on ne doute pas une seconde que Pablo Longoria est d’ores et déjà au travail pour cette période estivale, il faudra pour le président olympien se creuser la tête pour mener un mercato qui alliera joueurs d’expérience et jeunes à fort potentiel. Sur ce dernier point, notre invité lors de l’émission, Bolo Zenden, ancien grand joueur de l’OM et désormais dans le staff du PSV, a donné quelques pistes à Longoria dans le championnat d’Eredivise. Il conseille notamment un joueur du Feyenoord, que l’OM affronte de nouveau ce jeudi en demi finale européenne :

« Je crois qu’il y a un joueur à l’Ajax comme Gravenberch, très jeune et je crois qu’il a un grand futur devant lui. Après il y aussi Timber comme défenseur à l’Ajax qui fait un très bon chemin. Au PSV, on a Cody Gakpo qui joue ailier gauche avec son pied droit, je pense qu’il va faire un prochain pas dans sa carrière. À Feyenoord, je crois Malacias c’est l’arrière gauche pour le futur » Bolo Zenden – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Pour voir l’intégralité de ce DFM : OM : DEFAITE vs LYON, ZUBAR invité et ZENDEN nous parle de FEYENOORD avant la 1/2 finale retour