OM : Merlin, une première ratée…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné face à l’OL dans un Olympico sous haute tension où la nouvelle recrue, Quentin Merlin, a vécu une première apparition compliquée face notamment au remuant Nuamah.

Première difficile pour Quentin Merlin avec l’OM. Malheureusement pour lui et pour tous les marseillais il a dû faire face à un Nuamah des grands soirs, sûrement le meilleur lyonnais.

Première difficile pour Quentin Merlin https://t.co/nrE1SeYRch — Foot Mercato (@footmercato) February 5, 2024

Les supporters marseillais n’ont pas attendu le deuxième match pour critiquer le jeune défenseur de 21 ans, il faudra maintenant espérer qu’il ait le mental de s’accrocher !

A LIRE AUSSI : OM : Longoria et Gattuso provoque une réunion de crise !

Pour rappel, l’OM a déboursé 10,5 millions d’euros + bonus pour s’attacher les services de Merlin et en faire sa quatrième recrue de ce mercato. Enthousiaste à l’idée de rejoindre Marseille, Merlin avait déclaré ceci à son arrivée : « Je suis un compétiteur, je ne lâche rien. On veut aller chercher des victoires. J’ai une bonne vision de jeu, je suis calme régulier, j’assure mes passes. Par contre, je dois travailler défensivement. J’ai fait de la vidéo, je veux être le meilleur possible. J’avais envie de venir à l’OM et je ne voulais pas casser l’ambiance à Nantes, j’ai préféré m’éloigner. »

#Merlin : « Je suis un compétiteur, je ne lâche rien. On veux aller chercher des victoires. J’ai une bonne vision de jeu, je suis calme régulier, j’assure mes passes. Par contre, je dois travailler défensivement. J’ai fait de la vidéo, je veux être le meilleur possible. J’avais… pic.twitter.com/MMh4FbnrRO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

Merlin et l’OM devront absolument se relancer vendredi soir face à Metz, qui reste sur une série de 8 matchs sans victoire. En cas de contre performance, cela pourrait être la goutte d’eau qui ferait déborder le vase pour les supporters…