OM – Metz : Combien de supporters auront le droit d’assister à la rencontre ? Huis-clos ?

La décision du ministre des Solidarités et de la Santé de placer la métropole Aix-Marseille en alerte maximale pourrait avoir son effet. Le verdict pour OM-Metz doit tomber ce jeudi.

Hier soir, le ministre des Solidarités et de la Santé, a pris des décisions draconiennes. Suite à la recrudescence du nombre de personnes impactées par le covid-19, Olivier Véran a tranché. Fermeture des bars, restaurants ou encore des salles de sport dans les zones placées en alerte maximale. Et Marseille fait partie des villes les plus durement touchées. Cette annonce vient donc bouleverser le quotidien de centaines de milliers de travailleurs marseillais mais aussi, à un degrés sans doute moins important, les recettes de l’Olympique de Marseille.

Combien de supporters samedi face à Metz ?

Condamné à ne pouvoir accueillir que 1 000 personnes au stade depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille va peut-être se retrouver à huis-clos ce samedi. Hier soir, le club n’avait toujours pas reçu de réponse. « À notre connaissance, la jauge est et reste à 1000« , a indiqué le club à La Provence. La préfecture doit se prononcer aujourd’hui. À noter, l’amendement déposé par un député LREM au Parlement, en faveur de plus de monde dans les stades, a été voté à l’unanimité. La décision du ministre devrait annihiler celui-ci…