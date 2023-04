OM – MHSC : Des nouvelles de Kouyaté, sorti sur civière au Vélodrome !

Lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC ce vendredi soir, Kiki Kouyaté est sorti sur civière. On a enfin des nouvelles sur la situation physique du joueur !

Grosse frayeur au Vélodrome ce vendredi soir, Kiki Kouyaté s’est effondré dans la surface de Lecomte après un choc à la tête reçu par Vitinha qui était au duel. Le défenseur du MHSC est resté un moment au sol avant d’être évacué du Vélodrome sur civière et pris en charge à l’hôpital.

Kouyaté est rentré à Montpellier

Ce samedi, Bertrand Queneutte, journaliste pour Radio France, a donné ses informations concernant l’état physique du joueur montpelliérain. Il serait bien rentré à Montpellier ce samedi en ambulance, accompagné par l’un des kinés du club. Il devrait passer des examens en début de semaine dans le cadre du protocole commotion prévu par la Ligue dans ces cas-là.

A LIRE AUSSI : Rumeurs mercato OM : Longoria suit toujours la situation d’Almada?

Kiki Kouyaté est rentré à #Montpellier en ambulance en fin de matinée. Il s’est bien reposé. L’un des kinés du #MHSC a fait la route avec lui. Le défenseur passera des examens en début de semaine, comme le veut le protocole #OMMHSC #TeamMHSC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) April 1, 2023

Sur les derniers matchs on n’est pas à la hauteur

« C’était un match encore compliqué. On prend un but d’entrée et on court après le score du coup. On a la chance d’égaliser rapidement. Je n’arrive pas à comprendre parce qu’on a un public qui est toujours derrière nous, à nous pousser jusqu’à la dernière minute. Tous les matchs sont compliqués. Toutes les équipes accrochent et ça va être difficile jusqu’à la fin. Mais on ne va pas lâcher. Dès la semaine prochaine on va s’y remettre avec un gros match qui arrive. Il faut avancer. On n’est pas la hauteur sur les derniers matchs. Mais on va se réveiller. » Samuel Gigot – Source : Prime Video (31/03/2023)