Rennes – OM (1-2) : Le très gros coup de Marseille !

L’Olympique de Marseille (1-2) face au Stade Rennais ce samedi soir à l’occasion de la 17eme journée de Ligue 1. Les olympiens ont été menés au score avant de renverser la rencontre grâce à des buts de Greenwood et Rabiot.

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le Match :

L’OM s’impose 1-2 face à Rennes dans un match intense marqué par plusieurs rebondissements. Dès le début, Marseille impose un pressing haut, mais c’est Rennes qui se procure les premières occasions. À la 28e minute, un penalty est accordé à Rennes après une main d’Amir Murillo dans la surface, mais Arnaud Kalimuendo rate sa tentative, repoussée par Geronimo Rulli. À la 43e, Kalimuendo ouvre le score pour les Bretons, reprenant un centre en retrait de Lorenz Assignon. Cependant, l’OM réagit rapidement, et à la 45e minute, Mason Greenwood égalise après un centre en retrait d’Amir Murillo.

La seconde mi-temps commence fort pour les Marseillais. À la 49e, Adrien Rabiot place l’OM en tête d’une tête croisée suite à un centre de Greenwood. Rennes tente de réagir, avec une frappe de Ludovic Blas à la 80e qui est bien captée par Rulli. À la 86e, un penalty en faveur de l’OM est d’abord accordé, mais après révision de la vidéo, l’arbitre annule sa décision. Dans le temps additionnel (90’+2), Derek Cornelius aurait pu égaliser sur un centre de Bilal Nadir, mais il rate son tir.

Malgré quelques tentatives des Rennais et un jeu physique de plus en plus rude, l’OM tient bon et décroche une victoire précieuse, consolidant ainsi sa position en Ligue 1.