OM – Milan : Un match forcément spécial pour Théo Hernandez !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 face à l’AC Milan ce dimanche au Vélodrome. Un match forcément spécial pour Théo Hernandez, natif de Marseille.

L’OM a terminé sa phase de préparation avec un match face à l’AC Milan au Vélodrome… Malheureusement Igor Tudor et ses joueurs n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur leur adversaire du soir.

J’étais aussi très content de revenir à Marseille, c’est toujours agréable de revenir chez soi — Hernandez

Théo Hernandez, l’un des internationaux français de l’AC Milan était au micro de BFM Marseille après la rencontre. Le natif de la ville a forcément vécu un match un peu plus spécial que ses coéquipiers… Il analyse cette confrontation.

« Nous avons fait un très bon match de la première à la dernière minute. On doit continuer comme ça pour enchaîner avec le championnat. Concernant Marseille, chacun se prépare à sa manière et joue comme le coach le veut. De notre côté, on s’est juste bien préparés comme d’habitude. J’étais aussi très content de revenir à Marseille, c’est toujours agréable de revenir chez soi » Théo Hernandez – Source : BFM Marseille (31/07/22)

⚽ « On a fait un très bon match » Théo Hernandez, défenseur français de l’AC Milan, savoure la victoire de son club contre l’OM pic.twitter.com/CuJYsRkChh — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) July 31, 2022

C’était un match équilibré — Hernandez

Egalement interrogé par Milan TV, Théo Hernandez a évoqué l’ambiance du Vélodrome avant de glisser une phrase plutôt étonnante. L’international français n’a pas voulu enfoncer l’OM et explique que cette rencontre était équilibrée malgré la victoire 2-0 et un match à sens unique…

« Nous avons fait un très bon match. Nous nous préparons à bien commencer la saison et nous avons vu aujourd’hui que nous sommes prêts pour la semaine prochaine et pour le 13 août. Maintenant il faut continuer comme ça. Personnellement, cette intersaison, je me suis mieux préparé que la dernière. Le Vélodrome est un stade vraiment magnifique, avec un public très chaleureux. Marseille a une bonne équipe, c’était un match équilibré. » Théo Hernandez – Source : Milan TV (31/07/22)

Milan n’était pas mieux préparé mais juste meilleur ! — Tudor

Igor Tudor était en conférence de presse pour évoquer cette défaite sur le score de 2-0. Le coach croate ne passe pas par quatre chemins pour expliquer cette rencontre : il y avait une différence de niveau.

« Je suis d’accord avec vous, on a des connu des difficultés évidentes. On a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter et la Juve la saison passée. Il y a un écart entre les deux équipes, surtout en première mi-temps. On a été un peu meilleur en seconde période. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe. L’équipe du Milan était plus forte, tout simplement. Pas mieux préparée. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/07/22)