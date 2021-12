OM : Milik a eu des explications sur sa mise à l’écart !

Titulaire indiscutable en fin de saison dernière, Arek Milik a quelque peu perdu de sa superbe cette année. Le Polonais aurait eu un entretien avec Jorge Sampaoli sur son utilisation.

L’Olympique de Marseille joue dans plusieurs systèmes différents depuis le début de saison. Jorge Sampaoli n’a pas tout le temps utilisé Arek Milik au poste de numéro 9 en tant que titulaire. En début de saison, le Polonais n’était pas remis à 100% de sa blessure et a dû patienter quelques semaines pour revenir.

Sans lui, l’équipe tournait plutôt bien. Payet jouait le rôle de faux numéro 9. Ünder et le Réunionnais ont bien compensé l’absence de Milik en terme de statistiques. Mais au retour de l’ancien joueur du Napoli, ça a été plus compliqué.

Sampaoli l’a donc remis de côté et a tenté de retrouver la folie du début de saison… Cela a marché et Milik semble être plutôt relégué à de la rotation en attendant de trouver la solution et de l’installer dans un système qui colle à ses capacités.

Sampaoli a rassuré Milik?

Le Polonais, toujours très professionnel, n’a pas eu l’air de mal prendre cette situation. Mais en tant que compétiteur, il a forcément eu des questionnements sur sa place dans l’effectif. L’Equipe affirme ce mercredi que Jorge Sampaoli et Milik ont eu une discussion à ce sujet.

Le coach argentin lui aurait expliqué les raisons de sa petite mise à l’écart. D’après lui, son manque de préparation estival s’est ressenti et le système proposé en cette première partie de saison ne colle pas avec les qualités de Milik.

On ne doit pas jouer moins bien avec un neuf pur comme Milik — Sampaoli

Petit à petit, le dispositif se calque un peu plus au Polonais. On l’a notamment vu face à Cannet-Rocheville où l’ancien joueur de l’Ajax a mis un triplé dont un penalty. Un bon match qui va certainement le remettre en confiance et le rebooster pour la seconde partie de saison.

En conférence de presse au début du mois de décembre, Jorge Sampaoli revenait sur son système et la nécessité de mieux jouer malgré la présence d’Arek Milik dans le onze de départ.

« L’Olympique de Marseille meilleur sans Arkadiusz Milik ? C’est pareil avec tous les numéros neuf différents de Payet, pas que Milik. La présence de Payet en faux neuf aide le volume offensif de toute l’équipe. Payet ressemble plus aux joueurs du milieu, donc ils le trouvent plus facilement, a expliqué le coach argentin. Concernant Milik, son absence lors de la préparation lui a fait perdre du temps dans le développement collectif. Il faut qu’on travaille sur cela, pour ne pas jouer moins bien avec un neuf pur comme lui. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/12/21)