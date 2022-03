OM : Milik aurait pu en mettre 4 !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 au Stade Vélodrome lors du match aller face au FC Bâle comptant pour les huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire et double buteur lors de ce match à Marseille.

L’Olympique de Marseille devait se relancer après la défaite face à Monaco. Jorge Sampaoli devrait proposer du jeu à domicile et cela a été fait avec Kolasinac dans le couloir gauche, Milik en pointe, Payet assez libre et Gerson. L’OM a retrouvé du mouvement, sa capacité à sortir le ballon et surtout à se procurer des occasions. Par contre, les marseillais ont toujours ce problème d’inefficacité et ont vendangé un grand nombre d’occasions. Under a trouvé le poteau, Milik a perdu un duel avec le gardien, Guendouzi et Rongier n’ont pas assuré leur frappe. Il a fallu attendre une faute sur Guendouzi suite à un corner pour que Milik marque parfaitement sur penalty. En seconde période, ce dernier aurait dû plus rapidement doubler le score, il trouvera le poteau, avant de profiter d’un rush de Rongier et d’une frappe sur le gardien pour conclure l’action. Gerson, Payet, Guendouzi ont eu l’occasion de marquer. Et finalement c’est Bâle qui, à la surprise générale, va marquer un but en contre. Une victoire 2-1 frustrante…

Aligné avec Payet, Arek Milik a marqué les deux buts marseillais du soir, il aurait pu en mettre deux autres…

La note de Arek Milik : 7/10

Son appréciation FCM

Milik aurait pu en mettre 4 !

Il n’est pas forcément servi en première intention et fait beaucoup d’appels dans le vent, pour autant Milik est le buteur. Toujours aussi présent dans les matches de coupe, l’international polonais s’est offert un doublé. Il a parfaitement transformé un penalty obtenu par Guendouzi, tout en maitrise. Il a aussi été bien placé pour profité de la faute de main du gardien autrichien pour le 2-0. Pour autant, il a perdu un duel après une belle passe de Payet et une frappe du droit sur le pied du gardien, il a aussi trouvé le poteau en seconde période. Au delà des deux buts, ce match prouve qu’il peut très bien s’insérer dans le jeu collectif de Sampaoli.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Le buteur polonais continue d’enchaîner en Coupe d’Europe. Déjà auteur d’un doublé contre Karabagh, le 17 février dernier, il a récidivé ce jeudi soir. Une subtile panenka pour convertir un penalty obtenu par Guendouzi (19e), une réalisation de renard après une bévue du gardien suisse sur un tir de Rongier (68e). Et il aurait pu être encore plus efficace : il manque un face-à-face avec Lindner (37e) et trouve le poteau du portier suisse (61e). Maxifoot 7/10 Une belle efficacité ! L’avant-centre de l’Olympique de Marseille a pu se mettre en confiance en début de partie avec une panenka sur penalty pour ouvrir le score. Plutôt intéressant dans ses remises par la suite, l’international polonais a cependant manqué de précision en première période sur deux bons ballons de Payet, avec un duel perdu face à Lindner et une tête totalement ratée. Au retour des vestiaires, il a été malheureux avec un tir sur le poteau avant de s’offrir un doublé à bout portant après une frappe de Rongier repoussée par le gardien. 90Min 7.5/10 Milik a transformé d’une belle panenka le penalty obtenu par Guendouzi. Dommage qu’il ait manqué de justesse sur son face-à-face et sa tête manquée en première période. Ses appels ont aspiré bon nombre de défenseurs permettant aux milieux de se présenter dans la surface. Encore lui à la finition pour le doublé avec son placement rigoureux.

