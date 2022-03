OM : Milik confirme !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-4 face à Brest lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire et buteur lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire sans Payet à l’occasion de ce déplacement à Brest. Amine Harit faisait donc son retour dans le onze et l’OM a bien débuté cette rencontre. Un gros pressing des hommes de Sampaoli et un jeu vers l’avant a tout de suite déstabilisé les bretons. Guendouzi a failli trouvé Milik seul au second poteau, mais c’est finalement Gerson décalé par Milik qui a ouvert le score dès la 3e minute. L’OM aurait dû corser l’addition mais Milik, sur coup franc direct, Guendouzi ou encore Gerson et Gueye n’ont pas réussi à convertir leur occasions. Brest a tenté de renverser le match en seconde période, mais la défense marseillaise a été solide et c’est finalement Milik qui a marqué le but du 0-2 de la tête suite à un corner d’Harit. Ce même Harit a marqué le 3e, après un bon déboulé et une frappe de Gerson. Alors que Brest a sauvé l’honneur suite à un coup franc excentré, Under, entré en jeu et trouvé par Pau Lopez a marqué le but du 1-4, synonyme de seconde place…

Titulaire à la pointe de l’attaque, Arek Milik a fait son match et étant décisif sur deux buts.

La note d’Arek Milik : 7/10

Son appréciation FCM

Milik confirme !

Titulaire, cette fois sans Payet, Milik a encore été décisif. L’attaquant polonais a été tout proche d’ouvrir le score mais il est trop court sur le centre de Guendouzi. Il a servi parfaitement Gerson dans la course pour l’ouverture du score. Il aurait pu ouvrir son compteur un coup franc direct mais Bizot a eu la main ferme. Mais ce dernier n’a pas lâché et il a marqué le second but de l’OM suite à un bon corner au premier poteau d’Harit, il coupe parfaitement de la tête. Une passe décisive et un but, un match réussi malgré beaucoup d’appels ou il n’a pas été servi…

Les notes des médias

Foot Mercato 7/10 Comme ces dernières semaines, l’international polonais a rappelé pourquoi il jouissait du fameux statut de Grantatakan sur la Canebière. D’abord un poil court sur un centre de Guendouzi (2e), il s’est offert sa première passe décisive de la saison en L1 pour Gerson (3e). Il a pesé sur la défense brestoise tout au long de la rencontre, et s’il a manqué de peu le but du break sur coup franc (13e), l’ancien Napolitain a fait mouche d’une jolie tête sur corner (63e). Maxifoot 7.5/10 L’attaquant de l’Olympique de Marseille retrouve décidément une belle efficacité ! Trop court sur un centre de Guendouzi en début de partie, le Polonais a ensuite eu le geste juste avec cette passe décisive pour l’ouverture du score de Gerson. Dangereux sur un coup-franc bien repoussé par Bizot, l’ancien Napolitain a été ensuite intéressant dans ses remises avant de doubler la mise pour son équipe d’une belle tête. L’Equipe 7/10 Une passe décisive et un but, son 19e cette saison toutes compétitions confondues, son 6e en L1. Il vient d’enchaîner son 3e match d’affilée en pointe et l’OM ne s’en porte pas mal. Il temporise bien pour servir Gerson sur l’ouverture du score (3e). Sa course d’appel bien sentie et son but de la tête ensuite (63e) sont venus sceller le match.

