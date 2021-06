OM: Milik encense la vie marseillaise !

Arrivé au mercato hivernal 2021 en provenance de Naples, Milik s’est très vite adapté à l’Olympique de Marseille. Ancien attaquant de Naples, club reconnu pour la passion qui l’entoure, le Polonais revit dans le sud de la France.

Prêté à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022, Arek Milik n’en finit plus d’alimenter les rumeurs d’un éventuel départ. Pourtant, l’international polonais semble s’épanouir dans la région marseillaise, comme il l’a indiqué au média Łączy Nas Ball. Pour rappel, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam a marqué dix buts en 16 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’OM.

Marseille est beaucoup plus calme que Naples– Milik

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik— Source : Łączy Nas Ball