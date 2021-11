OM : Milik, juste une question de temps ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face au FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à confirmer sa victoire face à Clermont lors de la précédent journée de Ligue 1. Sans Kamara suspendu, Sampaoli n’a pas aligné Rongier (blessé?) et a relancé Mandanda et Luis Henrique. L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. L’attaque manque d’efficacité à l’image d’un Arek Milik maladroit qui a raté plusieurs occasions.

La note d’Arek Milik : 4/10

Son appréciation

Milik, juste une question de temps ?

Depuis son retour, l’attaquant polonais n’a marqué qu’une fois. Le redoutable buteur tarde à redevenir décisif, une précision dans le dernier geste qui sera nécessaire pour relancer l’OM de Sampaoli. Son pied gauche n’a pas trouvé le cadre à plusieurs reprises, Oukidja a sorti sa tête. Milik n’a pas été tueur face à Metz, le constat est indéniable, par contre il est clair qu’après plusieurs mois de blessure, l’attaquant a besoin de temps pour retrouver ses sensations. Les buteurs, c’est comme le ketchup…

