OM : Milik plus gros salaire, en attendant Strootman…

L’OM comme beaucoup de clubs doit faire face à un gros déficit financier. Pablo Longoria a donc comme mission une baisse de masse salariale, les fins de contrat devrait aider le nouveau président olympien…

En effet, ce vendredi l’Equipe publie le TOP10 des salaires marseillais. La recrue Milik, qui pourrait partir cet été, est le plus gros salaire du club devant Thauvin et Germain tous les deux en fin de contrat en juin. Mandanda et Payet ont accepté un baisse de salaire lors de leur prolongation de contrat. Quid de Kevin Strootman qui est prêté au Genoa mais coûterait encore 300 000€ / mois à l’OM. Si l’international néerlandais ne trouve pas de club cet été, son salaire (500000€/mois) sera le plus gros du vestiaire…

Deux des trois plus gros salaires en fin de contrat

Longoria a des dossiers sur son bureau dont celui de Strootman… #salaires #om pic.twitter.com/UWkj1Ligem — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) March 19, 2021

