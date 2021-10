OM : Milik se livre sur sa condition physique et sur les prochains matchs !

En conférence de presse ce mercredi soir, la veille d’affronter la Lazio de Rome en Europa League, Arek Milik s’est exprimé sur sa condition physique et sur les prochains matchs.

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affrontera la Lazio de Rome pour le compte de la 3e journée d’Europa League. En conférence de presse en direct de la capitale italienne, c’est Arek Milik qui a démarré les réponses aux questions des journalistes.

Je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue — Milik

Après plusieurs mois d’absence, l’international polonais est revenu sur cette longue période de rétablissement et également sur son état physique actuel. L’attaquant marseillais ne se voit pas encore capable de jouer un match en intégralité.

« J’ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C’est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c’est le match de demain, et il sera difficile.C’est vrai que je n’ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j’essaye d’écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience. »Arek Milik – Source : Conférence de presse (20/10/21)