OM : Milik, un avenir qui pose question

Si l’Olympique de Marseille fait actuellement une bonne saison avec sa deuxième place en Ligue 1 et sa qualification en demi-finale en Ligue Europa Conférence, le club doit s’attendre à un mercato estival mouvementé. Arkadiusz Milik est l’un des joueurs qui pourrait partir. Prêté avec option d’achat obligatoire, l’attaquant polonais a affirmé qu’il y aurait des discussions concernant son avenir.

Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik diminué par quelques blessures, réalise quand même une saison à la hauteur des atteintes. Malgré ses statistiques plus qu’intéressantes, l’attaquant de l’OM était quelques fois mis sur le banc par Sampaoli. Sa situation a beaucoup fait débat dans les médias, évoquant même un départ cet été comme l’a exprimé ce mardi le journal L’Equipe dans un long article sur le mercato de l’OM. Le coach argentin tentait d’expliquer son choix de préférer Payet à Milik en position de numéro 9 sur certains matchs.

« Je parle souvent avec Arek. C’est plus un joueur de surface que dans le jeu, donc s’il n’arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu’il participe au jeu. J’essaye de parler de ça avec lui, il m’écoute, c’est un professionnel intéressé. S’il ne réussit pas à concrétiser, il ne faut pas que ça pose de problème dans le jeu. Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse avant match Nice-OM (08/02/2022)

Je n’ai jamais douté de mes capacités – Milik

Interrogé sur la période compliquée qu’il traversait à l’OM, Milik a toujours garder confiance en lui concernant son niveau en tant que joueur de football.

J’ai toujours su de quoi j’étais capable, je n’ai jamais douté de mes capacités. C’est vrai que j’avais la sensation de perdre sa place, donc on perd un peu la confiance, mais moi dans ces cas-là je m’entraine plus. Il faut croire en soi, être prêt à jouer. Il y a deux semaines, j’étais un mauvais attaquant, là j’ai marqué trois buts et je suis de nouveau un bon attaquant. Les choses changent très vite dans le foot, je le sais. Il faut garder les pieds sur terre. Arkadiusz Milik – Source : Conférence de presse avant match Nice-OM (08/02/2022)

Je n’ai jamais pensé à partir – Milik

Encore annoncé sur le départ au prochain mercato, Milik s’était montré clair sur son avenir lorsque tout aller mal pour lui en février dernier.

Je n’ai jamais pensé à partir, je ne suis pas ce genre de joueur qui part d’une mauvaise manière. Je l’ai vécu comme un défi, je savais que j’allais avoir l’opportunité de rejouer. J’ai travaillé sur moi-même, je suis resté calme, patient, je me suis entraîné dur. Je n’ai jamais voulu quitter Marseille, c’est un grand club pour moi, je suis heureux ici, c’est le plus important. Arkadiusz Milik – Source Conférence de presse avant match Nice-OM (08/02/2022)

Plus récemment, Arkadiusz Milik avait accordé un entretien au média Onze Mondial qui l’interrogeait sur son avenir, l’attaquant s’était montré évasif sur son futur dans le football.

Je n’en ai vraiment aucune idée. J’aime tellement de choses mais c’est encore trop tôt pour le dire. Il me reste encore de nombreuses années dans le foot, j’espère pouvoir jouer encore 7 ou 8 ans. On verra après mais pour le moment je n’y pense pas. Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial

Alors partira, partira pas ? Nul doute que Milik sera l’une des attractions du prochain mercato estival marseillais.

