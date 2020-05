OM : Mission accomplie pour Dimitri Payet !

Après le départ du Rudi Garcia de l’Olympique de Marseille en mai 2019, Dimitri Payet avait affirmé qu’il resterait et ferait une meilleure saison… Mission accomplie pour le numéro 10 qui s’en félicite sur les réseaux sociaux !

Le 22 mai 2019, le départ de Rudi Garcia était officialisé devant les médias en présence du coach ainsi que de Jacques-Henri Eyraud. Après la prise de parole de l’actuel entraîneur de Lyon, c’est Dimitri Payet qui est venu en salle de presse.

Le numéro 10 qui était alors capitaine de l’OM avait évidemment évoqué le départ de son coach mais aussi son futur sous le maillot bleu et blanc.

« L’an prochain, je serai là pour faire une meilleure saison que cette année et atteindre enfin l’objectif qu’on s’est fixé. »

Dimitri Payet – Source : Conférence de presse du 22/05/2019

Mission accomplie, même dans les chiffres !

Un an plus tard, Dimitri Payet n’a pas oublié cette déclaration ! Celui qui a brillé cette saison a publié un screen d’un post twitter du compte Actu Foot et a commenté « done »

Une mission accomplie pour le Réunionnais qui a, en effet, été plus efficace ces derniers mois que lors de l’exercice précédent. Payet avait trouvé le chemin des filets à 4 reprises pour 5 passes décisives en 24 matchs en 2018/2019. 9 buts et 4 passes décisives en 22 matchs pour la saison 2019/2020… Sachant que la saison n’a pas été jusqu’à son terme.