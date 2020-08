OM : « Mitroglou, il faut arrêter de le prendre en tête turc ! »

Ce dimanche, l’équipe de l’After sur RMC est revenue sur un incident lié à Kostas Mitroglou. Un jeune du centre aurait été viré après s’être moqué du Grec. Damien Perrinelle pousse un coup de gueule contre ceux qui ne respectent pas l’attaquant sous contrat à l’OM.

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou est souvent moqué sur les réseaux sociaux. Pire, il y a quelques jours, un jeune joueur du centre de formation a pris le Grec pour cible et s’est logiquement fait virer par les dirigeants.

ça reste un mec, un homme, il faut le respecter ! — PERRINELLE

Ce dimanche dans l’After sur RMC, Damien Perrinelle est revenu sur cet incident. L’ancien footballeur professionnel a poussé un coup de gueule contre ceux qui ne respectent pas l’homme avant le joueur.

« Mitroglou, sur les réseaux sociaux on se moque de lui… Ok c’est un joueur de foot, il n’a pas réussi à l’OM. Mais ça reste un mec, un homme. Il faut le respecter ! Va faire ce que Mitroglou a fait dans sa carrière et après éventuellement tu le chambreras. Il faut arrêter de le prendre en tête turc. Un peu de respect pour ces joueurs ! »

Damien Perrinelle – Source : After sur RMC