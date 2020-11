OM : « Mon intime conviction était une ouverture du capital par McCourt »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi consacrée aux finances de l’OM et à la possible importante augmentation de capital de la SASP Olympique de Marseille. Notre invité Constant Wicherek, journaliste à Foot Mercato, s’est exprimé concernant sur les finances du club depuis son rachat.

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, nous avons évoqué l’augmentation de capital réalisée par l’Olympique de Marseille et révélée par footballclubdemarseille.fr cette semaine. Notre invité Constant Wicherek, journaliste à Foot Mercato, a donné son sentiment sur cette information.

On est sur un brouillard complet concernant les mouvements financiers de l’OM depuis son rachat – constant wicherek

« La première chose qui me fait tilter c’est le moment. On a connu par le passé des augmentations de capital, il me semble que la dernière c’est 18 millions d’euros. La seconde chose, c’est qu’effectivement si on ajoute l’augmentation de capital d’aujourd’hui au capital déjà existant on arrive à la somme dont tout le monde parlait à propos du chiffre de vente, donc aux alentours de 250 millions d’euros. Je pense que c’est une coïncidence mais c’est assez amusant. Pour avoir bossé sur le dossier Ajroudi cet été, mon intime conviction c’est qu’il n’allait pas vendre le club mais ouvrir le capital. Je me disais vu que l’OM perd de l’argent surtout en cette période de crise, est-ce qu’il va pouvoir continuer à combler cela tout seul. J’étais persuadé que sa volonté n’était pas de céder le club tout de suite. L’information sortie hier soir m’a donc tout de suite fait penser à ça. On est sur un brouillard complet concernant les mouvements financiers de l’OM depuis son rachat. »

Constant Wicherek – Source : DFM (19/11/2020)