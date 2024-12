OM – Monaco : la frustration et les cadeaux selon Hütter !

Adi Hütter, l’entraîneur de l’AS Monaco, a estimé que son équipe ne méritait pas sa défaite face à Marseille (1-2), soulignant qu’elle avait réalisé une bonne performance mais manqué d’efficacité. Malgré la frustration liée au résultat, il reste optimiste pour l’avenir, affirmant que son équipe pourrait obtenir de bons résultats en fin de saison.

L’AS Monaco a perdu contre l’Olympique de Marseille (1-2) ce dimanche, et son entraîneur Adi Hütter a exprimé sa frustration après la rencontre, estimant que son équipe ne méritait pas cette défaite. Selon lui, la performance monégasque, bien qu’incomplète, aurait mérité un meilleur sort. « Pour moi, on ne méritait pas cette défaite. Quand on regarde les deux mi-temps, on mérite au moins un point, voire plus, avec de la réussite », a-t-il déclaré après le match.

A lire : OM : Riolo écarterait un joueur important du onze pour progresser dans le jeu

Hütter a expliqué que le premier but marseillais était « un cadeau », une erreur monégasque qui a permis à l’OM de prendre l’avantage rapidement. Il a également mentionné l’action ayant provoqué le penalty, qu’il juge comme un malheureux coup du sort pour Monaco. Toutefois, l’entraîneur n’a pas négligé les faiblesses de l’OM, soulignant que les Marseillais avaient aussi fait quelques erreurs. « Mais eux aussi, ils nous ont fait quelques cadeaux », a-t-il ajouté, mais les Monégasques n’ont pas su les exploiter. « Nous n’avons pas été efficaces sur nos actions offensives », a regretté Hütter.

Manque d’efficacité malgré des cadeaux de l’OM

Malgré cette défaite, l’entraîneur a voulu souligner les aspects positifs du jeu de son équipe. « C’était un match décent, et frustrant », a-t-il expliqué, insistant sur le fait que la performance était bonne mais que le résultat ne reflétait pas cette réalité. « Je suis satisfait par la performance, pas par le résultat », a-t-il insisté, montrant une certaine déception face au score final, mais une reconnaissance de la qualité de l’effort collectif.

Face à un Marseille ambitieux, renforcé par de nombreuses recrues cet été, Hütter savait que la tâche serait difficile. « On savait que l’OM était un gros club, avec de grosses signatures l’été dernier », a-t-il commenté. Néanmoins, il reste optimiste pour l’avenir et a conclu : « On verra où nous serons en fin de saison, au classement. »