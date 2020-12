OM – Monaco : « Le meilleur Benedetto ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à un hier soir au Vélodrome face à Monaco. Dario Benedetto est l’homme du match et est de retour à un bon niveau !

Cela fait trois matchs que Dario Benedetto trouve le chemin des filets après avoir été muet durant tout le début de saison. L’Argentin semble être de nouveau en jambes et enchaîne les buts en Ligue 1 !

Le meilleur Benedetto !On a retrouvé hier soir l’attaquant capable de bien interpréter l’espace autour de lui, avec du dynamisme dans ses démarrages et de la précision dans ses gestes à l’image de son centre pour le premier but (5′) et de sa finition très calme pour le second (13′). Mais l’action qui résume peut-être le mieux son match est cette interception dans le rond central puis cette projection puissante vers la surface avant de marquer un temps d’arrêt et de servir parfaitement Thauvin (58′). Il n’a peut-être touché « que » 30 ballons mais il les a touchés dans les bonnes zones, a fait les bons choix techniques… aussi car l’animation lui a offert des choix ! Remplacé à la 87′ par L. Balerdi.