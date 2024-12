OM – Monaco : Les Pronos de Nico !

Après la victoire face à Lens la semaine dernière, l’OM va devoir se confirmer à domicile avec un gros match face au deuxième de Ligue 1, l’AS Monaco. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette treizième journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’AS Monaco. L’équipe entrainée par Adi Hütter vient de perdre face à Benfica cette semaine en Ligue des Champions. En championnat, l’ASM a relevé la tête après deux défaites, elle reste sur deux victoires de suite. Les milieux offensifs Akliouche et Ben Seghir sont en forme, Zakaria est un élément stabilisateur alors que l’attaquant Embolo se montre maladroit…

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Carboni (opéré du genou), Moumbagna et Blanco. Un doute subsiste concernant Cornelius et Harit. Le coach italien de l’OM pourrait installer Valentin Rongier au milieu. En effet, l’ancien capitaine a retrouvé une place dans le onze face à Lens et a été performant, équilibrant pour l’équipe comme l’avait précisé De Zerbi après la victoire 1-3. Merlin pourrait faire son retour côté droit, un doute subsiste sur le systeme de jeu qui sera proposé, Henrique avait été aligné dans le couloir droit face au RCL…

Mon prono : score exact 3-2 pour une cote à 20 !

Pour cet OM – OM, je pars donc sur une victoire de l’OM 3-2 avec une cote de 20 chez Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs et un milieu de terrain mieux équilibré avec l’apport de Rongier, pour autant, la défense reste un problème majeur pour De Zerbi qui a emmené son effectif en stage de cohésion cette semaine. Le jeune Akliouche est très en forme, je vois donc beaucoup de buts dans cette rencontre ! A noter qu’un match avec les deux équipes qui marquent est coté à 1.42 !

