L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L’OM a retrouvé le goût de la victoire ce jeudi face au Shakhtar Donetsk (3-1). Le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset espérera conforter ce petit renouveau face à Montpellier dimanche, alors que ses joueurs ne se sont plus imposés en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier.

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué son adversaire. Un rendez-vous spécial pour lui: « Montpellier est un match spécial, le club de ma vie où j’ai tous mes amis voire ma famille. On va jouer pendant 1h30. Ils veulent gagner et moi aussi. La situation est compliquée pour Montpellier et nous sommes également dans une obligation de résultat. »

#Gasset: « Montpellier est un match spécial, le club de ma vie où j’ai tous mes amis voire ma famille. On va jouer pendant 1h30. Ils veulent gagner et moi aussi. La situation est compliquée pour Montpellier et nous sommes également dans une obligation de résultat. » #OMMHSC #OM… pic.twitter.com/LnODuYxtqB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

Comment Parier sur le match OM – Montpellier ?

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Montpellier ?

L’OM affronte Montpellier ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Montpellier en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Prime Video. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Video.

3-5-2 avec la titularisation de Garcia ?

Lopez Mbemba Gigot Meïté Garcia Veretout Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Moumbagna

Gasset compte sur Pape Gueye

#Gasset sur #Gueye: « J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. » #OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/My1bBUVwSb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de Montpellier, Jean-Louis Gasset a mis au point la situation de Pape Gueye. Le technicien français compte bel et bien sur son joueur. « J’ai dit à la direction que si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est un très bon joueur. Il est disponible et dans le groupe pour dimanche », a affirmé l’entraîneur marseillais.

À noter que l’international sénégalais est apparu à seulement trois reprises cette saison sous le maillot olympien en raison de sa suspension de 4 mois. Le milieu de terrain a ensuite été mis au placard par son club cet hiver, pour forcer son départ.

