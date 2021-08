OM : Montpellier, Bordeaux… Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais ?

À moins d’une semaine de la reprise du championnat, le retour des supporters dans les stades est désormais possible. Toutefois, le pass sanitaire est exigé pour pénétrer dans les enceintes. Après un essai concluant face à Villarreal, 50.000 supporters pourraient être de la partie face à Bordeaux.

Après avoir passé le test avec succès lors de l’ultime match de préparation entre l’OM et Villarreal au Vélodrome samedi dernier, les supporters olympiens s’apprêtent à pouvoir retourner au stade pour la saison à venir. Un an et demi plus tard, 30 000 spectateurs étaient présents dans l’enceinte du Vélodrome pour célébrer leur retour. Toutefois, une seule contrainte s’imposait à eux pour pouvoir entrer au stade. Celle de présenter un pass sanitaire (vaccination complète ou un test PCR/antigénique négatif de moins de 48 heures) à l’entrée du stade. Pour l’instant, cette condition continuera d’être maintenue pour pouvoir assister à un match de football.

300 supporters olympiens autorisés à Montpellier

À l’occasion de la 1ère journée de championnat, l’OM se déplacera à Montpellier, dimanche soir à 20h45. Alors qu’en temps normal, le stade de la Mosson peut accueillir 22 000 spectateurs, une jauge de 13 500 personnes a été autorisée à se rendre au stade. Parmi eux, 300 supporters marseillais ont été autorisés à faire le déplacement en terre montpelliéraine pour encourager l’OM d’après La Provence. Là encore, le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder au stade.

Une jauge de 50 000 supporters pour OM – Bordeaux

Pour le premier match de championnat au Vélodrome, l’OM recevra Bordeaux à l’occasion de la deuxième journée. Bonne nouvelle pour les supporters olympiens, La Provence confirme que l’OM a obtenu une jauge de 50 000 supporters pour ce match. Alors que les places étaient déjà disponibles à la vente depuis quelques jours, la date de la rencontre n’était pas encore programmée. Les supporters sont désormais fixés et peuvent prendre leurs places. Hier, la LFP a annoncé que le match entre l’OM et Bordeaux se disputera le dimanche 15 août à 20h45. Dans les colonnes du quotidien régional, Jacques Cardoze a apporté des détails sur l’organisation qui sera mise en place au stade.

« Nous nous adaptons. Ça ne pose aucun problème. C’est plus simple, pour la billetterie, de connaître la date et l’heure le plus vite possible, d’autant qu’il n’y a pas encore d’abonnement. L’inconnu a un impact sur la rapidité de la vente des billets, qui s’accélérera une fois la date et l’heure fixées. Nous avons déployé 140 personnes autour du stade, uniquement dédiées au contrôle du passe sanitaire et ça a été fluide tout le temps. Notre demande de venir tôt au stade a fonctionné puisque 46 % étaient là avant 20h. Il faudra que cela se répète à chaque match. Pour Bordeaux, nous allons augmenter le nombre de couloirs pour les contrôles, il y en avait 110, il y en aura 20 supplémentaires et plus de personnel. L’examen a été réussi, on sait qu’avec 140 personnes on en gère 30 000, on n’a qu’à augmenter dans les proportions nécessaires pour avoir la même fluidité. » Jacques Cardoze – Source : La Provence (04/08/2021)