OM Montpellier : Le onze de départ probable olympien

Après quinze jours de trêve internationale, l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier à domicile dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Lors du dernier match de championnat, l’OM a pris les 3 points à Reims et s’est un peu plus assis sur sa seconde place avec deux points d’avance sur le RC Lens. Ce vendredi, les Marseillais recevront le MHSC au Vélodrome. Igor Tudor va devoir se passer de plusieurs joueurs. En effet, Léonardo Balerdi est suspendu pour encore 1 match suite à son exclusion face à Strasbourg. Blessé en sélection Ounahi est quant à lui forfait jusqu’à la fin de sa saison. «Oui malheureusement j’ai reçu cette mauvaise nouvelle. il va devoir se confirmer opérer, il ne sera pas disponible jusqu’à la fin de la saison. C’est une mauvaise nouvelle pour lui et pour nous tous. On espérait qu’il allait nous aider», a déclaré le coach de l’OM

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Samuel Gigot pourrait être aligné en défense centrale aux côtés de Sead Kolasinac qui s’est entrainé normalement ce jeudi. Quid des internationaux notamment de d’Alexis Sanchez. « Est-ce qu’il va jouer après son retour de sélection ? Il faut qu’on évolue cas par cas. On verra la situation aujourd’hui (sic hier)’, confiait Tudor ce jeudi aux journalistes

Le onze probable de l’OM

Lopez – Mbemba Gigot Kolasinac – Clauss, Rongier (cap), Veretout, Tavares – Under Malinovskyi – Sanchez

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier aura lieu ce soir à 21h00 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

La déclaration d’avant-match d’Igor Tudor

Igor Tudor s’est également évoqué en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre entre l’OM et Montpellier. Il a notamment évoqué les objectifs du club marseillais en cette fin de saison. Une victoire ce vendredi au vélodrome permettra aux marseillais de revenir à seulement 4 points du PSG en attendant le la confrontation entre Paris et Lyon dimanche soir en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1. .