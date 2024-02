OM – Montpellier: mauvaise nouvelle pour les supporters montpelliérains !

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se disputera sans supporters montpelliérains, interdits de déplacement.

L’OM accueillera Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un match qui se disputera sans supporters montpelliérains, interdits de déplacement. La faute à un nouvel arrêté publié ce vendredi dans le journal officiel, et ce, à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Un arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters montpelliérains

« Il existe un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs, alors que les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste. Les déplacements du Montpellier Hérault sont fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de projectiles ou fumigènes. À Marseille, les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters à l’occasion des rencontres entre l’OM et un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière sont tout aussi récurrents », peut-on lire dans cet arrêté.

