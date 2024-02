OM: quel onze face à Montpellier ?

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

L’OM a retrouvé le goût de la victoire ce jeudi face au Shakhtar Donetsk (3-1). Le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset espérera conforter ce petit renouveau face à Montpellier dimanche, alors que ses joueurs ne se sont plus imposés en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier. Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir et Pape Gueye sont aussi indisponibles tandis que Murillo est incertain. À noter également la suspension de Jonathan Clauss. Un problème pourrait donc se poser côté droit.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Garcia, Mbemba, Gigot Meïté et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Le duo Aubameyang-Moumbagna pourrait être reconduit en attaque.A LIRE AUSSI: OM: Di Meco fustige Marcelino et refuse « une humiliation » face à Villarreal !

3-5-2 avec la titularisation de Garcia ?

Lopez Mbemba Gigot Meïté Garcia Veretout Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Moumbagna



« Ne croyez pas que cette victoire va atténuer toutes les autres défaites ou matchs nuls », a affirmé un fan de l’OM

Pour Leny, supporter olympien, la qualification en 8es de finale de Ligue Europa ne va pas atténuer toutes les contre-performances de la saison: « Ne croyez pas que cette victoire va atténuer toutes les autres défaites ou matchs nuls. Vous nous avez fait mal pendant deux mois, ne croyez pas que l’on va vous pardonner comme ça. Ce n’est qu’un match ! Il va falloir confirmer dans les jours et les semaines à venir. On est l’Olympique de Marseille et on se fait marcher dessus par tout le monde ! On se qualifie, vous avez rempli le contrat et rien de plus ! Il y a qu’aujourd’hui que vous avez fait preuve de caractère ! Vous jouez à l’OM, ce n’est pas n’importe où ! C’est un honneur de porter ce maillot ! On veut ce genre de match chaque week-end ! »

