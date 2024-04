OM : Moumbagna, le nouveau Mitroglou?

L’Olympique de Marseille a récupéré Faris Moumbagna cet hiver contre 8 millions d’euros. Malgré ses buts importants, ses prestations peinent à convaincre les consultants de RMC…

Depuis quelques semaines, Faris Moumbagna, l’attaquant de l’OM, est devenu la cible des consultants de RMC. Après Daniel Riolo et Jean-Michel Larqué, c’est maintenant au tour de Christophe Dugarry d’évoquer les prestations du Camerounais. L’attaquant qui a marqué un but splendide et important face à Toulouse ce dimanche a été comparé à Kostas Mitroglou.

On a vu des choses, ça pique les yeux !

« Il va peser sur les défenses. C’est un sacré athlète mais le football, ça se joue dans les pieds, ça ne se joue pas que dans les muscles ou dans les jambes. Il a monté de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’un joueur avec aussi peu de qualités techniques puisse jouer en L1. On a vu des choses, ça pique les yeux ! Il doit avoir des qualités, pour l’instant, il n’a pas pu les montrer. Mais s’il est là, c’est qu’il doit quand même avoir quelque chose », a déclaré Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Moumbagna? Il m’a rappelé Papin

Faris Moumbagna a sauvé l’OM d’une défaite certaine ce dimanche à Toulouse. Jean Louis-Gasset était en conférence de presse et s’est exprimé sur cette réalisation du Camerounais.