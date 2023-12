OM : Murillo confirme !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant d’affronter Brighton ce jeudi soir, Amir Murillo a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match mercredi dans l’Amex Stadium de Brightron, il évoque notamment son poste préférentiel !

Le latéral de l’OM a été interrogé sur sa préférence en termes de poste, il préfère clairement jouer à droite. « Oui, clairement, occuper cette position dans la ligne de cinq me permet d’arriver plus rapidement dans la zone offensive. J’ai plus de responsabilités en attaque tout en devant apporter mon aide défensivement. Cette opportunité me permet réellement d’être offensif, comme cela a été démontré lors du dernier match où j’ai marqué. J’aimerais continuer sur cette lancée pour voir ce que cela peut donner. Bien sûr, mon poste naturel se situe sur le côté droit, mais au final, la décision revient à l’entraîneur. Cependant, si l’équipe a besoin que je joue à gauche, je jouerai sans problème. Et, comme l’a plaisanté Monsieur Gattuso, même en jouant en tant que gardien de but. »

A lire : Mercato OM : Ce crack qui est passé sous le nez de Longoria en 2022 !

Mon poste naturel se situe sur le côté droit, mais au final

#Murillo : « Bonsoir, je crois que cela sera un match difficile demain, le groupe a bien travaillé cette semaine. On a de la qualité on va bosser dur et on veut terminer premier de ce groupe. » #OM #liveFCM pic.twitter.com/5nMXqz8fDh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 13, 2023

#Murillo : « Jouer dans une défense à 5 ça me donne plus de possibilités offensivement. J’ai marqué lors du dernier match, je veux continuer comme ça. » #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 13, 2023