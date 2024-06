OM : Murillo face à l’Uruguay de Bielsa, ça a donné quoi?

La Copa America a débuté jeudi, Aux États-Unis. Aujourd’hui non la nuit avait lieu Uruguay Panama, un match ou un joueur de l’Olympique de Marseille inscrit un super but. Un journaliste sur place donne son avis sur le match du joueur.

L’Uruguay et le Panama rentraient en lice dans cette Copa America 2024 aux États-Unis. Dans ce match du groupe C, les Uruguayens ont largement dominé les débats. En l’emportant 3 buts à 1. Malgré la défaite, un Marseillais un marqué côté Panama. Michael Murillo a sauvé l’honneur côté panaméen en inscrivant ce but dans les tous derniers instants des arrêts de jeu. Pierre Gerbeaud qui est journaliste en Colombie et qui suit la Copa America a donné son avis sur le match de Murillo.

« Murillo comme toujours avec le Panama, joue en 3-4-3 ou 3-4-1-2 enfin peu importe le schéma. Mais en tout cas effectivement il est aligné à droite, voilà alors piston on va se détendre un petit peu. Sur ce match là parce que sur la première période notamment mais les 2 latéraux se sont faits complètement asphyxier par l’Uruguay. Voilà c’était très très compliqué pour lui de le voir offensivement en première période. L’Uruguay à complètement mis la main sur sa rencontre. Par contre défensivement il a fait il a fait un match plutôt propre. » explique le journaliste.

Une deuxième période meilleure offensivement

⚽️ Le but somptueux d’Amir Murillo 🇵🇦 cette nuit face à l’Uruguay 🇺🇾 de Marcelo Bielsa 🇦🇷 qui s’est imposé 3 buts à 1 en Copa America. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/YBJm0D3YIX — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) June 24, 2024

« J’ai trouvé paradoxalement que c’était plutôt l’inverse en deuxième période. J’ai trouvé qu’il était beaucoup plus en difficulté défensivement, il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos. Franchement, l’Uruguay avec un Darwin Nunez efficace ça finit en 4-0 après 50 min de jeu. Voilà défensivement ça a été très très compliqué pour lui vraiment beaucoup d’espaces dans son dos. Après en plus sur le deuxième but il n’a pas beaucoup de réussite c’est lui qui contre le ballon pour qu’il arrive pile pour la volée de Darwin Nunez. Mais, il a été beaucoup plus présent offensivement. (…) Avant son but il peut faire une passe décisive si l’attaquant enchaine un peu plus vite, mais il se fait contrer » déclare Pierre Gerbeaud sur le match de Murillo.

