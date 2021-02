OM : « Nagatomo, ce n’est plus possible »

L’OM s’est incliné 0-2 face au PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1 dimanche soir. Voici la note et l’appréciation de Yuto Nagatomo.

L’OM n’a pas été ridicule face à un PSG moyen dimanche. Malgré le pressing des olympiens, les parisiens ont maitrisé défensivement pour mieux contrer et faire mal à l’OM. Mbappé et Icardi ont marqué rapidement, l’OM aurait même pu encaisser plus de buts. Titulaire surprise dans son couloir gauche, Yuto Nagatomo n’a pas dessus ses détracteurs. L’international japonais a encore été dépassé et n’a rien apporté offensivement.

la note de Yuto Nagatomo : 2/10

Son appréciation