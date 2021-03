OM : « Nagatomo, de gros efforts pour être au niveau… »

L’OM a glané un point face à Lyon ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Yuto Nagatomo…

Lyon a dominé le match face à l’OM pendant 20 minutes. Toko Ekambi a ouvert le score, les marseillais se sont réveillés ensuite et les hommes de Rudi Garcia ont été plus timides. Milik a marqué un penalty juste avant la mi-temps. L’OM aurait pu tenter d’arracher la gagne en fin de match après l’expulsion de Paqueta, mais ils ont eu trop peu d’occasions franches en fin de rencontre. Titulaire dans son couloir gauche, Yuto Nagatomo progresse à chaque match. Il faut dire que le japonais part de très bas, mais il commence a affiché un niveau plus adapté à la Ligue 1 même s’il reste encore friable par moment…

La note de Y.Nagatomo : 5/10

Son appréciation

De gros efforts pour être au niveau ! On sent que Nagatomo est plein de bonne volonté et tente de se hisser au niveau de l’équipe. Après des débuts très contrastés, il monte doucement en puissance, permettant à l’OM de patienter avec plus de sérénité le retour de Jordan Amavi qui commence à se faire long. Intéressant offensivement avec Payet sur leur côté gauche, il a cependant pêché défensivement sur le but de Toko Ekambi en se laissant prendre par Kadewere.