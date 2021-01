OM : « Nagatomo ? Vivement qu’Amavi revienne… »

L’OM s’est imposé 3-1 face à Montpellier mercredi à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Yuto Nagatomo sur cette rencontre…

L’OM avait fort à faire face à au MHSC mercredi soir. Le match a été ouvert et c’est finalement Radonjic parfaitement servi par Thauvin qui a ouvert le score juste avant la mi-temps. Les hommes de Michel Der Zakarian ont eu l’occasion de marquer mais Andy Delort s’est montré maladroit. C’est finalement Mollet qui a réussi à relancer le club visiteur suite à une action confuse et un hors jeu non comptabilisé. L’OM a réussi à se relancer grâce aux entrants, Payet décisif puis Khaoui passeur pour Germain. Titularisé une nouvelle fois dans le couloir gauche en l’absence de Jordan Amavi (blessé au mollet), Yuto Nagatomo a encore été le point faible de la défense. Mauvais dans ses transmission et souvent pris de vitesse, le japonais n’y arrive pas…

La note de Y. Nagatomo : 2/10

Son appréciation