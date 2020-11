OM – Nantes : « Ce contenu, c’est ce que l’on doit exiger de l’OM à chaque rencontre en Ligue 1 ! »

Enfin ! L’Olympique de Marseille s’est imposé en Ligue 1… en produisant un football attractif ! Retrouvez les 3 Enseignements du Match de Mourad Aerts en vidéo ci-dessous.

que ÇA FAIT DU BIEN !

Quelle bouffée d’air frais ! Enfin de l’oxygène, du mouvement, de la présence dans la surface de réparation, de la joie, bref du football ! Des joueurs qui n’arrêtent pas leurs efforts… Et l’occasion de constater qu’il faut que les joueurs se bougent mais qu’il faut également leur donner cette impulsion, ces consignes de se projeter. Est-ce que c’est durable ? On en sait rien mais en tout cas, on entendra beaucoup moins le groupe des décevants, dont je fais officiellement partie, et même s’il y avait eu défaite mais avec ce contenu, on m’aurait beaucoup moins entendu. Pour faire taire les critiques, AVB sait l’approche qu’il doit adopter.

LA PREUVE DU TALENT de ces joueurs

Alors forcément, on va nous dire « oui mais ils ont prouvé contre personne en face. » Ok mais on entend cette rengaine contre 80% des équipes en Ligue 1, en fait contre 80% des équipes de Ligue 1, l’OM possède de meilleurs joueurs. Il n’y a pas de Payet ni de Thauvin à Nantes même avec leurs défauts évidents. Ils ne sont pas devenu Maradona et Valdano à la Coupe du monde 86 mais Payet et Thauvin, avec leur défauts, ils sont au dessus et de loin du niveau de Nantes. Cuisance a prouvé qu’il n’avait pas été recruté par le Bayern par hasard et tout de suite, on voit que Benedetto n’est pas une chèvre ultime dès lors qu’il est épaulé,

Arrêtons de dire qu’on a pas de talents dans cette équipe. Rappelons nous de ce match et n’oublions pas que c’est ça, ce contenu, que l’on doit exiger de l’OM à chaque rencontre ou presque en Ligue 1.

Contre Paris, on peut jouer à dix derrière, ça s’entend !

EXCELLENTE POSITION AU CLASSEMENT

L’OM est sur le podium de la L1, avec deux matches en retard. Après une prestation aboutie, on peut enfin se permettre de regarder avec envie ce classement. Il va falloir faire durer ça, ce contenu, et aborder le reste avec ambition. Prendre des points face au top 5 et assumer sa supériorité sur les 15 autres par le jeu, par le talent supérieur.