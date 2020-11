Nabil Djellit veut voir ces trois joueurs alignés ensemble à l’OM

« Bon match de l’OM qui a profité de la faiblesse défensive de Nantes. C’est la quatrième victoire d’affilée. Plus que jamais dans la course au podium. Payet, Thauvin et Cuisance peuvent jouer ensemble en L1… Tout en respectant un certain équilibre. C’est peut-être la plus grosse satisfaction de ce match. Faudra voir avec le retour de Sanson, les choix d’AVB » Nabil Djellit – Source : Twitter (28/11/20)