OM – Nantes : Ménès pointe ce qui ne va pas dans l’effectif marseillais..

Ce samedi face au FC Nantes, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre les trois points. Un problème physique serait la cause de cette défaite selon Pierre Ménès.

Dans le Canal Football Club de ce dimanche, Pierre Ménès est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes, 3 buts à 1… Trois points perdus à domicile qui stoppent la série d’invincibilité des Marseillais depuis la défaite face au PSG en début de saison.

une équipe marseillaise à bout de souffle — MENES

Les joueurs d’André Villas-Boas ont été trop juste physiquement lors de cette rencontre, ce qui expliquerait cette déroute. Selon le journaliste de la chaîne cryptée, l’effectif marseillais est trop court pour tenir sur la longueur…

« J’ai d’abord envie d’insister sur le super match de Nantes. On a découvert des joueurs offensifs et technique : Louza, Blas, Bamba, Simon, Limbombe… C’était un très bon match de Nantes avec à l’opposé une équipe marseillaise à bout de souffle. Elle gagne avec d’autres vertus que le physique, on l’a vu à Lille, à Rennes… Mais là c’est trop pour un effectif aussi réduit »

Pierre Ménès – Source : Canal +